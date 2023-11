Masterchef Türkiye'de elenen isim belirlendi

TV8'in ekran başına kilitleyen programı MasterChef All Star'da eleme gecesi yaşandı.Kritik mücadelelerin gerçekleştiği hafta geride kaldı ve haftayı da mavi takım kazanmış oldu. Oyunların sonunda potaya giren isimler; Ayaz, Eren, Esra, Dilara, Batuhan, Tolga ve Hasan olmuştu.Şefler yarışmacılara ilk aşamada kereviz ve damla sakızı verdi ve bu ürünlerle yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi.Hasan potadan birinci, Dilara ikinci, Eren de üçüncü olarak çıktı.Mehmet şef, "Rejiden bize bir bilgi geldi. İçeride ona bakacağız daha sonra yanınıza geleceğiz açıklamak için" ifadelerini kullandı.Ardından Somer şef de, ''Açık konuşmak gerekirse ilk 3 bizim için çok netti. Diğer dörtten daha iyi tabaklar yapmışlardı. Fakat bu kararımızı değiştirmemiz gereken bir gelişme oldu.'' sözlerini kullandıktan sonra yaşanan durum şefler tarafından değerlendirildi.Mehmet şef ''Aslında ilk 3'ü hemen seçmiştik ama bir arkadaşımız yapmış olduğu teknik hatadan dolayı ilk üçün dışında kaldı.'' diyerek gelişmeyi açıkladı:''Şu an gerçekten hayretler içerisindeyiz. Bazı yapılanları burada aklımız almıyor. Her şey iyi giderken birdenbire öyle bir hata yapılıyor ki bunu bizim bile tayyül etmemiz çok zor. Verilen emeklerin küçücük hatalar yüzünden sekteye uğraması akıl alacak gibi değil. Gecenin üçüncüsü olan tabak Ayaz'ın tabağıydı. Aslında senin tabağın ikinciliği hatta birinciliği zorlayacak tabaktı. Yemek bittikten sonra sosunu da koyuyorsun. Daha sonra biraz bekliyorsun. Daha sonra o sos kasesinden bir şey alıp lavaboya atıyorsun. Yemek bittikten sonra tabağa müdahale edemezsin.''Son dörde kalan Batuhan, Esra, Ayaz ve Tolga bu aşamada Mehmet şefin imza yemeği olan dana yanağını yaptı.İkinci mücadele sonunda potadan birinci olarak Tolga, ikinci olarak Esra çıktı. Öte yandan MasterChef All Star'a veda eden isim belli oldu.Yarışmaya veda eden isim Ayaz oldu.Ayaz elendikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bazen istediğin gibi gitmez. Benim gelmek istediğim yer buraya kadar değildi. Sosumu da farkına varmadan atmıştım. Bugün kötü günüm, hayatımda yaşadığım en kötü günlerden biri. Yolun başındayız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."