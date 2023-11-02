Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili togg'da teslimat artarak devam ediyor. Togg ekim ayında bir kez daha kendi aylık rekorunu kırdı ve 3 bin 567 kullanıcıya teslim edildi. Böylece mayıs ayından bu yana 9 bin 171 Togg vatandaşlara ulaştı. Tesla ise aynı dönemde 500 adet satış gerçekleştirerek Togg'un gerisinde kaldı.
Bursa Gemlik'teki üretim tesislerinde eylül ayı itibarıyla çift vardiyalı üretime geçiş yapan Türkiye'nin Otomobili Togg, teslimat adetlerini katlamayı sürdürüyor.
Togg Tesla'yı solladı
Geçtiğimiz ay 2 bin 204 adet T10X teslimatı gerçekleştirerek kendi aylık rekorunu kıran marka, Ekim 2023'te bu rekorunu bir kez daha geliştirdi ve 3.567 adetlik teslimat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay önemli satış rakamları yakalayan Tesla ise ekim ayında 500 adette kaldı.
Sosyal medya hesabından paylaşıldı
Marka X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, 'Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Ekim ayında 3.567 T10X, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 9.171 adet T10X kullanıcılarımızla buluştu' ifadelerini kullandı.