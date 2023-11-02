Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili togg'da teslimat artarak devam ediyor. Togg ekim ayında bir kez daha kendi aylık rekorunu kırdı ve 3 bin 567 kullanıcıya teslim edildi. Böylece mayıs ayından bu yana 9 bin 171 Togg vatandaşlara ulaştı. Tesla ise aynı dönemde 500 adet satış gerçekleştirerek Togg'un gerisinde kaldı.