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Kahramanmaraş Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

66.Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek deprem sonrası devam eden ve planlanan projelere ilişkin güncel durumu aktardı.

Ekleme: 19.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da yer aldı. Heyet, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yürütülen ve planlanan projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler aktardı.

ŞEHRİMİZİN GÜNCEL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ ARZ ETTİK

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Deprem sonrası şehrimizde yürütülen ve planlanan projelere ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgiler arz ettik. Kahramanmaraş'ımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Zat-ı Devletlerine şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.
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