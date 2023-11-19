Diplomatik kaynaklar duyurdu! MİT rehineler için devrede: Hamas'la temas kuruldu

Terör devleti İsrail dört koldan abluka altında tuttuğu Gazze'de soykırım suçu işliyor. Gözü dünmüş Tel Aviv, fosfor bombalarıyla cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden vurarak yarısından fazlası kadın ve çocuk olan 12 bine yakın Filistinliyi şehit etti.Bir yandan da Hamas'ın elindeki rehinelerin durumu merak ediliyor.Dünyanın umudu Başkan Erdoğan! Hamasın elindeki rehineler için Ankaranın kapısını çalan çalana: Avrupadan Latin Amerikaya talep yağıyorEsir alınan İsraillilerin aileleri ve rehinelerin kimliğini öğrenmek isteyen ülkeler ise Türkiye'den ricada bulunuyor. ABD'li Wall Street Journal, "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde" dedi. Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolüne dikkat çekilen haberde "Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerika'dakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor" ifadelerine yer verildi.İsrailli rehinelerin aileleri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.Başkan Erdoğan'a mektup yazan İsrailli aileler, "Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz" ifadelerini kullandı. Aileler "İnsani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz" diyerek yardım istedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz" dedi.Erdoğan şu ifadeleri kullandı;Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta bizim yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor. Biz İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz. Daha önce de açıkladığım gibi Hamas'ın bu insanları bırakmamak gibi bir bakış açısı yok. "Bırakırız" diyorlar zaten. İstedikleri İsrail tarafından hukuksuzca tutuklanan küçük yaştaki çocuklardan tutun annelerin ve babaların da aralarında bulunduğu tutsakların salıverilmesi. Düşünün İsrail yönetimi 5 yaşındaki çocukları tutuklayacak kadar insanlıktan çıkmış durumda. İsrail'in sivil katliamlarından Hamas'ın elindeki rehinelerin bir bölümü etkilenmiş durumda anladığımız kadarıyla. İşin şöyle bir yönü de var. İsrailli aileler bize bu yöntemle ulaştıklarına göre kendi hükümetlerinden umudu kesmişler. Zaten İsrail'in Gazze'de şu ana kadar ki tutumu kendi vatandaşları dahil orada kim varsa katletmek şeklinde. Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz. Netice alabilirsek ne ala.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Diplomatik kaynaklar MİT'in Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdiğini aktardı.Bu kapsamda MİT'İn Hamas'a rehinelerin durumunu sorduğunu ve bilgi alındıkça paylaşılacağını açıklandı.Öte yandan MİT, Hamas ile hem ateşkes hem de başka ülkelerin rehine taleplerini görüştüğü belirtildi. İsrail'in uzlaşmaz tutumu nedeniyle rehine takasını engellendiği bildirildi.