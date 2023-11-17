Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz

arım ve Orman Bakanı Yumaklı, Su Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından bazı satır başları:2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasında girebiliriz. Su verimliliğini milli politika haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kentsel, tarımsal, bireysel su kullanımlarına ilişkin ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Gelecek 10 yılı kapsayan eylem planımızı yayımladık.Yağmur suyu hasadı, gri suya yönelik tip projeler hazırlandı. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak için eğitim çalışmalarına başladık. Tarım Kanunu'nu suyu merkeze alacak şekilde yeniden düzenledik.Belediyelerin su kayıplarını azaltmalarını, alternatif suları kullanmaları, çiftçilerin modern sulama ile buharlaşmanın az olduğu zaman diliminde yapmalarını bekliyoruz.Su verimliliği seferberliğini yeniden kamuoyu gündemine taşımak için sizlerle başlayan toplantılarımız devam edecek. Su konusunda paydaşlarımızla bir su zirvesi düzenleyeceğiz.Üniversitelerimizde gençlerle buluşarak geleceğin yöneticilerini şimdiden sürece dahil edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak aktif rol almalarını sağlayacağız.Bir seferlik belli dönemi kapsayan uygulama bütünü değil. O yüzden sizlerin vasıtasıyla ulaştığımız vatandaşlara çağrımız var; Artık harekete geçmenin zamanıdır. Risk afete dönüşmeden hep birlikte yönetelim, bu seferberlikte bir damla da sen ol diyoruz.