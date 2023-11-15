Yolsuzluk iddiaları tek tek sıralandı! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, 2021'de verdiği soruşturma izniyle, bakanlık müfettişleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 32 belediye çalışanı hakkında ön inceleme raporu hazırlandı. Ancak Çerçioğlu ve şüpheliler Danıştay'a itiraz etti. Bunun üzerine yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra tekrar soruşturma izni verdi. Bu izin çerçevesinde de yeniden rapor hazırlandı.CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla SAMPAŞ'a 2014'te ASKİ'ye, 2014 ve 2015'te Büyükşehir Belediyesine verdiği 3 yıllık hizmetin karşılığı olarak ihalesiz ilk sözleşmeye 2.8 milyon lirayı aşan ve hiçbir ihaleye tabi olmayan bir ödeme yaptığı ortaya çıktı. Tüm yıl giderleri 115 milyon lira olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 2.5'u kadar SAMPAŞ firmasına yapıldığının altı çizildi.Sampaş'tan yapılan alımlara ilişkin birinci işin veri aktarım hizmetleri adı altında 896 bin 120 liraya, ikinci işin danışmanlık ve eğitim hizmetleri başlığı altında 610 bin liraya alındığı belirlendi. Kimlere hangi konuda kaç saat eğitim verileceğine dair detayların belli olmadığı, SAMPAŞ firmasına usule aykırı şekilde yüzde 30 avans ödemesi yapıldığı ifade edildi.SAMPAŞ firmasından yapılan alımlarda mevzuata aykırı pek çok hususun bulunduğu, sözleşmede yazılı olan mal ve hizmetlerin alınmadığı, veri aktarım hizmetinin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgisinin bulunmadığı, verilmiş olan bir eğitim ve danışmanlık bulunmadığı anlatıldı. Yönetim ve denetim görevlerini yerine getirmediğinden dolayı sorumluluğu bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verildi.CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2015'te bir yıl boyunca sokakların süpürülmesi işi ihalesi daha yüksek teklifi vermesine rağmen Barka Atık Yönetimi firmasına aylık 922 bin lira bedelle 11 milyon 68 bin liraya verildi.Aydın Büyükşehir Belediye sınırları içinde 18 Ocak 2017 tarihinde yapılan 30 ay süreyle ana arterlerin temizlenmesi işi ihalesinde aylık bedelin 922 bin 340 lirayken, 2 milyon 183 bin liraya yükseltilerek yıllık olarak yüzde 237 artış yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Barka firmasının alt taşeronu Bilginay Temizlik şirketi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 30 ay boyunca aylık 2 milyon 183 bin lira olmak üzere toplam 65 milyon 501 bin 220 liraya para aldı. 2019'da ise Barka ile Bilginay firmaları 33 firmanın doküman aldığı ihaleyi 63 milyon 992 bin liraya ortak girerek almayı başardı. Teknik şartnamede özel araç tanımı yapılarak ihalenin adrese teslim yapıldığı vurgulandı. Bu ihalede denetim görevini yerine getirmediği için Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.Aydın'da 12 ay süreyle cadde, bulvar, sokak ve orta refüjlerin yıkanması ihalesinde de mevzuata aykırı işlem yapıldığı, 144 bin 103 lira kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Ayrıca diğer temizlik ihalesini kazanan Bilginay-Barka ve Akdeniz firmalarına belirli dönemlerde Mehmet Güzmen'in yönetim kurulu başkanlığı yaptığı, bu nedenle 3 firma arasında organik bağ olduğu ve bu durumun ihalelerin iptalini gerektirdiği halde iptal edilmediği ifade edildi. İhalelerden haberdar olmasına rağmen denetim görevini yerine getirmeyen Başkan Özlem Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verildi.Aydın'da 2019'da 36 ay süreyle kentsel temizlik işi için araç kiralama ihalesi yapıldı. Başlangıçta yaklaşık maliyet 71 milyon 608 bin 493 lira olarak hesaplandı. Daha sonra düzenlenen güncelleme tutanağı ile yaklaşık maliyet 64 milyon 962 bin 242 lira olarak yeniden belirlendi.Bu nedenle yeni bir ihale onayı alınması gerekirken onay alınmadığı belirtildi. Ayrıca 33 ihale dökümanı satın alınmasına karşın, 2 isteklinin ihaleye katıldığı, ihaleye katılımın kısıtlandığı ifade edildi. Teknik şartnamede yol süpürgesinin klimasız ve sağdan direksiyonlu olma şartının isteklilerin katılımın engelleyerek fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı için ihalenin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.Temizlik aracı kiralama ihalesinde yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması nedeniyle 1 milyon 945 bin 757 lira kamu zararına yol açıldığının altı çizildi. Bu ihale nedeniyle de Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verildi.