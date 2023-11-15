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Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda 2016'da ortaya çıkan naylon fatura skandalının ardından partinin 95 bin TL'sini usulsüz kullanan eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, CHP Parti Meclis Üyesi oldu. Görgöz, Afyonkarahisar İl Başkanlığı yaptığı dönemde naylon fatura skandalının ardından değişimcilerden yana olan dönemin Teşkilat Başkanı Tekin Bingöl tarafından görevden alınmıştı. O dönemki CHP Afyonkarahisar Yönetim Kurulu hesap faaliyetleri incelendiğinde, Görgöz'ün partide kullanılmayacak sucuk, kıyma, makarna ve şekerleme gibi ürünleri il başkanlığına aldığı ve fatura ettiği anlaşılmış, adı sucukçu başkana çıkmıştı.

Ekleme: 15.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu
CHP Afyonkarahisar İl Teşkilatında 2016'da ortaya çıkan naylon fatura skandalının ardından partinin 95 bin TL'sini usulsüz kullanan eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesinden Parti Meclisine girdi.

Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu

2016 yılında dönemin Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün atadığı Kayyum Heyetinin Başkanı ve dönemki İl Başkanı Nimet Kaynar'ın tuttuğu tutanakları inceleyen CHP Genel Merkez konuyla ilgili çıkan denetleme raporunu eski İl Başkanı Dr. Kemal Demirkırkan'a gönderdiği ve kendisine tebliğ edildiği ortaya çıkmıştı. Bahse geçen konuda eski İl Başkanı Yalçın Görgöz'ün de parti parasını usulsüz yönde harcadığı denetmen raporunda bulunuyordu.

CHP AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANLIĞINA MAKARNA, KIYMA SUCUK ALMIŞ!

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 28.01.2015 tarihli toplantısında 'Tüzüğün 43/B maddesinde görevden alınan CHP Afyonkarahisar Yönetim Kurulunun hesap faaliyetleri üzerinde parti denetmeni tarafından inceleme yapılmasına ihtiyaç vardır.

Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu

Bu konuda Geçici İl Yönetim Kurulumuzun düzenlemiş olduğu raporda Migros, Söz Market, Sözbir Market, sucukçu, şekerci, ve sair yerlerden de hemen her gün çeşitli alışverişler yapılmış, fiş içeriklerinde sigara, yağ, kıyma, makarna, sucuk, şekerleme, gibi partide kullanılmayacak ve hesap yönetmeliğine aykırı malzemeler alınmış fiş ve faturaları ise parti gideri olarak kaydedilmiştir Harcamalar ve gelirler CHP Hesap Yönetmeliğine uygun kaydedilmemiştir.

Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu

Gelir-Gider (İşletme) Defteri usulüne uygun tutulmamıştır. Tahsilat makbuzlarının dip koçanları Makbuz Defterine kayıtlı değildir. Makbuz Defteri tutulmamış veya Geçici İl Yönetim Kurulana teslim edilmemiştir. İl Yönetimin kullandığı Gelir Makbuzlarının sayısı belli değildir. Gelir Makbuzları Kayyum Yönetimine teslim edilmemiştir. İl Yönetim Kurulunca alınan Disipline Sevk kararları ve işlemleri Tüzük ve Disiplin Yönetmenliğinde belirtilen usullere uygun yapılmamıştır' denildi.


Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu
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