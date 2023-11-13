Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Geçen hafta Van'ın Özalp ilçesinde görülen kuzey ışıkları bir hafta ara ile tekrar görüldü. Özalp ilçesi semalarında başlayan kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı. O anki görüntüler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.Geçen hafta aynı gün aynı bölgede görüntülenen kuzey ışıkları halk arasında merak konusu oldu. Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya'ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.