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Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Emine Dişçi'yi sokak ortasında katletti!

Şanlıurfa'da Ahmet Dişçi (51), sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi'yi (47) av tüfeği ile vurdu. Yaralanan Dişçi ile yoldan geçerken saçma isabet eden Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa, hastanede tedaviye alındı.

Ekleme: 13.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Emine Dişçi'yi sokak ortasında katletti!Kan donduran olay, sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. Emine Dişçi ile boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi arasında sokakta tartışma çıktı. Bu sırada Ahmet Dişçi, av tüfeği ile peş peşe ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar Emine Dişçi ile bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa'ya ve park halindeki bazı araçlara isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip, gönderildi.

2 kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dişçi yoğun bakıma alındı, Mustafa'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı...

Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Emine Dişçi'yi sokak ortasında katletti!
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