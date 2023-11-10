  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,46 - 30,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım paylaşımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 85'inci yılı nedeniyle Ulu Önder Atatürk'ü andı.

Ekleme: 10.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin, vefat eden tüm gazilerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım paylaşımı


CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı
Bakan Koca duyurdu: Türkiye ve Mısır ortak hareket edecek!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!
İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar
Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Özgür Özel’e HEDEP desteği! Yerel seçim için ittifak sinyali: Dikkat çeken kayyum hazımsızlığı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın
Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk gün sokak çağrısı!
Bunlar nasıl anne! Netanyahu'ya mektup yazdılar: Gazzelilerin hepsi ölsün
Emine Erdoğan’dan barış çağrısı: İsrail dünyamızı felakete sürüklüyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü! Devlet erkanı Anıtkabir'de...
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze'ye gidecek yardım gemisi İzmir'den yola çıktı
AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti