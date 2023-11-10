TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım paylaşımı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin, vefat eden tüm gazilerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun' ifadelerini kullandı.