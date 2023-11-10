Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 19°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 18°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 23°CParçalı bulutluİZMİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 26°CParçalı bulutluANTALYA °C, 25°CParçalı bulutluHATAY °C, 25°CParçalı bulutluISPARTA °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 18°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 18°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 19°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 16°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıKARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıMALATYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı bulutluSİİRT °C, 22°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı bulutlu