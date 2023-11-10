  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,46 - 30,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Kasım 2023 perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Ekleme: 10.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı
Bakan Koca duyurdu: Türkiye ve Mısır ortak hareket edecek!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!
İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar
Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Özgür Özel’e HEDEP desteği! Yerel seçim için ittifak sinyali: Dikkat çeken kayyum hazımsızlığı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın
Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk gün sokak çağrısı!
Bunlar nasıl anne! Netanyahu'ya mektup yazdılar: Gazzelilerin hepsi ölsün
Emine Erdoğan’dan barış çağrısı: İsrail dünyamızı felakete sürüklüyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü! Devlet erkanı Anıtkabir'de...
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze'ye gidecek yardım gemisi İzmir'den yola çıktı
AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti