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Ve bugün başladı: Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem!

Konut ve otomobilde yeni ilan düzenlemesi bugün devreye girdi. Artık TC kimlik, ad soyad ve telefon numarası Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne yüklenecek. Aldatıcı ilana 100 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

Ekleme: 1.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 1.11.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Ve bugün başladı: Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem!
İlan sitelerinde fahiş fiyatlar yazarak piyasayı yükseltmeye çalışanlara ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme bugün itibarıyla devreye girdi.

Konut ve otomobil fiyatlarında istenen seviyelere hızla gerileme başladı. Sektörlerdeki balon fiyatlar normalleşmeye başlarken gayrimenkul, araç satışlarına ilişkin yeni dönem başladı.

KONUT VE OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Otomobil fiyatları hem sıfır hem de ikinci elde yüzde 15-20 oranında gerilerken konut satışları da kredi imkanlarının azalması ve yatırım için konut alacaklara sadece konutun değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi çıkmasından dolayı geriledi ve satışlar yavaşladı.

Hükümetin düşük faizle uzun vadeli konut kredisi paketi ise merakla beklenirken faizin yüzde 1,20 seviyelerinde vadenin ise 180 ay olacağı iddia ediliyor.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE

İlan sitelerinde ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla bağlantısı ya da yetkisini gösteren belge istenecek.

Yapılan düzenlemeyle e-Devlet ve Web Tapu uygulaması üzerinden ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde ilanlar web siteleri tarafından yayınlanmayacak. Aynı şekilde araç alım-satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorguları yapılacak.

CEZALAR BÜYÜK

Yetki ya da doğrulama belgesi olmayanlar için her ilanda dair 10 ile 100 bin lira arasında ceza kesilebilecek.

Bu yöntemle sahte, fiyatları şişirilmiş, art niyetli fazla ilan girip fiyat manipülasyonu yapanların önüne geçilmiş olacak.

BAKAN BOLAT UYARDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine, ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulamalarını yapma yükümlülüğü getirileceğini belirterek, 'Bu yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir' dedi.
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