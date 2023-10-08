Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Kahramanlar' operasyonlarında 2 bin 554 firari yakalandı

Ülke genelinde terörden uyuşturucu ile mücadeleye kadar tüm önlemler üst düzeye çıkarıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, her yeni günde başarılı operasyonlar sürdürülüyor.Yurdun asayiş düzeni için gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu'ndan başarılı haberler gelmeye devam ediyor.Bakan Yerlikaya, bu kez firarilerin mercek altına alındığını açıkladı.Yapılan açıklamada şu cümleler aktarıldı;Kahramanlar Operasyonu kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.Yakalanan şahıslardan 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.Operasyonları düzenleyen polisimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.