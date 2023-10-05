Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Sahip olduğu şirketler ve girişimleri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Elon Musk yine gündemde. Eylül ayında New York'ta bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk'ın görüşmesine, Musk'ın küçük oğlu X ile gelmişti. Dünya gündemine oturan görüşmede Başkan Erdoğan'ın X'e top hediye ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken X'in annesi Grimes hakkında da konuşmalar yaşanmıştı.Musk ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, Grimes sahne adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher'i kastederek 'Eşin nerede?' diye sormuş, Musk ise bu soruya 'Biz ayrı yaşıyoruz. O şu an San Francisco'da. Onun için oğluma ben bakıyorum' yanıtını vermişti.Bu görüşmenin ardından Grimes'ın neden küçük çocuklarının yanında olmadığı sosyal medyada merak konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı. Grimes'ın 3 çocuğunun babası Elon Musk'a çocuklarıyla 'ebeveynlik ilişkisi' kurabilmek için dava açtığı öğrenildi.ABD basınında yer alan haberlere göre Grimes, geçen cuma günü San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde dilekçe verdi. Ülke basınında yer alan haberlere göre bu talep genellikle ebeveynler evli olmadığında ve bireylerden biri, bir çocuğun ebeveynliğinin yasal olarak tanınmasını istediğinde ya da nafaka veya velayet talep ettiğinde yapılıyor.Mahkeme kayıtlarına göre, Grimes'ın talebine henüz yanıt vermeyen Musk'a yönelik bir velayet ya da nafaka talebi yok. Ancak Musk'ın çocuklarını Grimes'a göstermediği söyleniyor. Musk'ın sevgilisi ve 2 çocuğunun annesi Shivon Zilis ile çekilmiş bir 'mutlu aile tablosu'nun altında çocuklarını görmek için yalvardığı söylendi.Buna göre Grimes, sonradan silinen bir gönderide 'Shivon'a engelimi kaldırmasını ve Elon'a oğlumu görmeme izin vermesini söyleyin ya da lütfen avukatıma yanıt verin' dediği gündeme geldi. Grimes ayrıca 'Bu durum (Musk'ın Shivon'la birlikte olarak çocuk yapması) ailemi tamamen parçalamasına rağmen çocuklarımın bir fotoğrafını bile görmeme izin verilmedi.' İfadelerini kullanarak Musk'ın yeni sevgilisine de suçlamalar yöneltti.Daha önce 3 kez boşanan ve 5'i önceki evliliklerinden olmak üzere 11 çocuğu bulunan Musk, sosyal medyada sık sık 'koloni kurmak'la itham ediliyor. Grimes ve Musk ise evlenmedi ve 2018'de çıkmaya başladıktan sonra Eylül 2021'de ayrıldıkları bildirildi. İlişkileri boyunca çiftin 'X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk ve Tau Techno Mechanicus' adını verdikleri 3 çocuğu oldu.