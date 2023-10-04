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Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Dish Network'e Dünya yörüngesinde uzay çöpü bıraktığı gerekçesiyle 150 bin dolar tutarında para cezası kesti. Uzaya çöp bıraktığı için bir şirkete kesilen ilk kez ceza kesilmiş oldu.

Ekleme: 4.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 4.10.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi
Dünyada ilk kez bir şirket uzayda çöp bıraktığı için ceza aldı.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Dish Network'e Dünya yörüngesinde uzay çöpü bıraktığı için 150 bin dolar para cezası kesti. İlk kez bir şirkete uzayda çöp bıraktığı için para cezası kesilmiş oldu.

Dünya yörüngesinde uzay çöpü bıraktığı için ilk kez bir şirkete para cezası kesildi. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Dish Network'e Dünya yörüngesinde uzay çöpü bıraktığı için 150 bin dolar para cezası kesti.

FCC, Dish Network'e kesilen para cezasının eski bir uydu olan EchoStar-7'yi kullanımda olan diğer uydulardan yeterince uzaklaştıramaması nedeniyle kesildiğini belirterek, uydunun Dünya'nın etrafında dönen diğer uydular için potansiyel bir risk oluşturduğunu söyledi.

CEZA BİR DÖNÜM NOKTASI
FCC İcra Bürosu Başkanı Loyaal Egal yaptığı açıklamada, söz konusu para cezasını uzay çöpü konusunda bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, 'Uydu operasyonları yaygınlaştıkça ve uzay ekonomisi hızlandıkça, operatörlerin taahhütlerine uyduklarından emin olmalıyız. Bu, FCC'nin hayati önem taşıyan uzay enkazı kurallarını uygulama konusunda güçlü bir uygulama yetkisine ve kapasitesine sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor' dedi.

Söz konusu uydu 2002 fırlatılmıştı
 Dish Network, EchoStar-7 uydusunu 2002'de uzaya fırlatmış ve uydunun kullanım ömrü geçtiğimiz sene dolmuştu. Şirketin, uyduyu Dünya'dan 300 kilometre uzağa taşıması gerekiyordu ancak uydunun yakıtının bitmesi nedeniyle 122 kilometre uzağa taşıyabilmişti.

Dünya yörüngesinde 10 binden fazla uydunun bulunduğu tahmin ediliyor
Uzay çöpleri, Dünya'nın etrafında yörüngede olan ancak artık kullanılmayan ve çarpışma riski taşıyan teknoloji parçalarından oluşuyor. Dünya yörüngesine 1967'den bu yana 10 binden fazla uydunun fırlatıldığı tahmin edilirken, söz konusu uyduların yarısından fazlası şu anda kullanım dışında. NASA'ya göre, uzunluğu 10 santimetreyi aşan 25 binden fazla uzay çöpü var.

NASA Başkanı Bill Nelson, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, uzay çöplerinin 'büyük bir sorun' olduğunu belirtmiş, 'Saatte 17 bin 500 mil olan yörünge hızıyla yanlış yöne gelen bir boya parçası bile, uzay yürüyüşü yapan bir astronota çarpabilir. Bu ölümcül olabilir' demişti.


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