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Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da

Cumhuriyetin 100.Yılı kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 1699 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı süsleyecek. 15 bin 300 metrekare alanı kapsayan Türk bayrağı bugüne kadar asılan en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyor.

Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
Ekleme: 31.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
Ulaştırma Bakanlığı tarafından MET-GÜN inşaata yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valisi Yavuz Selim'in katkıları ile organize edildi.

Cumhuriyetin 100.yılı kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları yapılacak, gece ise ışık, su gösterileri gerçekleştirilecek.

TARİHİN EN BÜYÜK BAYRAĞI ADANA'DA
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 100.Yıl kutlamalarındaki en önemli detay ise 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki Türk bayrağı. 15 bin 300 metrekarelik bir alanı kapsayan Türk bayrağı, ülke çapındaki kutlamaların da simgesi olacak.

Bugüne kadar böylesine büyük bir alanı kapsayan dev bir Türk bayrağı ilk kez bir şehri süslüyor.

Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da

YER GÖK BAYRAK OLSUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. Yıl kutlamalarını işaret ederek, 'Yer gök bayrak olsun' çağrısında bulunmuştu.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne asılan dev Türk bayrağı adeta Erdoğan'ın bu çağrısına ses oldu...

Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları sebebiyle gerçekleştirilecek kutlamaları, etkinlikleri ise Türkiye'nin önemli mimarlarından ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ, fotoğraflayacak. Etkinlikleri izlemek için Adana'ya gelen Ahmet Ertuğ, bu önemli günü fotoğraf kareleri ile tarihe taşıyacak.

NİSAN AYINDA AÇILDI
Türkiye'nin 4.en uzun köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlıyor. MET-GÜN inşaat tarafından yapılan köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile geçtiğimiz Nisan ayında hizmete açıldı.

Uzunluğu 1699 metre olan, 27 tabliyeden oluşan 6 şeritli köprüde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor.

YAŞASIN CUMHURİYET
MET-GÜN İnşaat olarak, Türkiye'nin ve Adana'nın gururu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşecek olan Cumhuriyet şölenine tüm halkımızı davet ediyoruz.

'Yer Gök Bayrak Olsun' Cumhuriyetimiz nice 100 yılları hep birlikte birlik beraberlik içinde kutlasın.
Cumhuriyet, fazilettir
Cumhuriyet, çağdaşlık ve uygarlıktır
Cumhuriyet, gelişime ve değişime açık olmaktır
Cumhuriyet, ilericiliktir, bilimdir
Cumhuriyet, tam bağımsızlıktır
Cumhuriyet, Atatürk'ün yoludur...

İlelebet tam bağımsızlık için Yaşasın Cumhuriyet...
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Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
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