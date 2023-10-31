Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından (MGM) 31 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarının Çarşamba ve Perşembe günleri yağışla birlikte güney ve batı bölgelerde biraz azalacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 31 Ekim hava durumu tahminleri.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BURSA 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık