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Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından (MGM) 31 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarının Çarşamba ve Perşembe günleri yağışla birlikte güney ve batı bölgelerde biraz azalacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 31 Ekim hava durumu tahminleri.

Ekleme: 31.10.2023 - 09:23 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BURSA 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
 Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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