Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BURSA 14°C, 25°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE 15°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 17°C, 23°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 18°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluISPARTA 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ANKARA 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BOLU 9°C, 26°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 16°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluTOKAT 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON 16°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ERZURUM 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluKARS 2°C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN 4°C, 17°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 14°C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 14°C, 27°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 19°C, 30°CAz bulutlu ve açık