Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta, Facebook ve Instagramda ücretli üyelik sistemiyle reklamsız hizmet sunmaya başlıyor. Şirket Avrupa'daki kullanıcılarına Facebook ve Instagram'a reklamsız kullanım için ücretli üyelik sistemini getirme kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ücretli üyelik uygulamasının Avrupa Birliği'nin regülasyonlarından sıyrılmak için kullanıma sunulduğu belirtildi.Şirket Avrupa'daki kullanıcılarına Facebook ve Instagram'a reklamsız kullanım için ücretli üyelik sistemini getirme kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ücretli üyelik uygulamasının Avrupa Birliği'nin regülasyonlarından sıyrılmak için kullanıma sunulduğu belirtildi.Reklamsız üyelik sadece 18 yaş ve üstündeki Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Aylık üyeliğin internet üzerinden satın alınması durumunda 9.99 euro ödeneceği, iOs ya da Android üzerinden satın alınması durumunda ise 12.99 euro ödeneceği belirtildi. Şirket, ücretli üyeliği bulunan kullanıcıların verilerinin reklam için kullanılmayacağını belirtti