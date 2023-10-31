Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor
Meta, bünyesinde bulunan popüler ve milyonlarca insanın neredeyse vazgeçilmezi olan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a reklamsız kullanım için ücretli üyelik sistemi getirme kararı aldığını açıkladı.
Meta, Facebook ve Instagramda ücretli üyelik sistemiyle reklamsız hizmet sunmaya başlıyor. Şirket Avrupa'daki kullanıcılarına Facebook ve Instagram'a reklamsız kullanım için ücretli üyelik sistemini getirme kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ücretli üyelik uygulamasının Avrupa Birliği'nin regülasyonlarından sıyrılmak için kullanıma sunulduğu belirtildi.
ÜCRETLİ ÜYELİĞE NEDEN GEÇTİ?
Şirket Avrupa'daki kullanıcılarına Facebook ve Instagram'a reklamsız kullanım için ücretli üyelik sistemini getirme kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ücretli üyelik uygulamasının Avrupa Birliği'nin regülasyonlarından sıyrılmak için kullanıma sunulduğu belirtildi.
SADECE BUNLAR KULLANABİLECEK
Reklamsız üyelik sadece 18 yaş ve üstündeki Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Aylık üyeliğin internet üzerinden satın alınması durumunda 9.99 euro ödeneceği, iOs ya da Android üzerinden satın alınması durumunda ise 12.99 euro ödeneceği belirtildi. Şirket, ücretli üyeliği bulunan kullanıcıların verilerinin reklam için kullanılmayacağını belirtti