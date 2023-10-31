Altunizade durağında metrobüs bozuldu

CHP'li İBB bugün de şaşırtmadı.Megakentin en çok kullanılan ulaşım araçlarından metrobüs hattında sabah saatlerinde bir araç arıza yaptı.Altunizade durağında yaşanan arıza sonrası yolcular inip diğer araçlara yürümek zorunda kaldı.İstanbullular duraklar arasında yürüyerek metrobslere binmeye çalışırken hem insan hem de metrobüs yoğunluğunun yaşandığı görüldü.Birçok vatandaş yoğunluk bu sebeple işe yetişmekte güçlük çekti.Metrobüsteki arızanın nedeni ise henüz bilinmiyor.