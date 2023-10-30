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158 şüpheli yakalandı: 12 ilde Narkogüç Operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12 ilde operasyon yapıldığını ve 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

158 şüpheli yakalandı: 12 ilde Narkogüç Operasyonu!
Ekleme: 30.10.2023 - 08:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
158 şüpheli yakalandı: 12 ilde Narkogüç Operasyonu!
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok...

Yurt genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında uyuşturucuyla mücadelede önemli bir yol katedildi.

Hemen her gün çalışmalar gerçekleştirilen güvenlik güçleri çok sayıda madde ve zehir tacirlerini yakalıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı ali Yerlikaya yeni bir operasyonu daha açıkladı.

'12 ilde 158 şüpheli yakalandı'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zehir tacirlerine yönelik 12 ilimizde düzenlenen Narkogüç Operasyonunda 158 şüpheli şahıs yakalandı.
Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz!

'55 şüpheli tutuklandı'

Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma'mız 12 ilimizde Narkogüç Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3'üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
6 ton 068 kg esrar,
523 bin kök kenevir,
358 bin kök skunk ele geçirildi.
16 Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
100 kg skunk,
11 kg esrar ele geçirildi.
1 Zehir taciri yakalandı.

Aydın ve Antalya

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
7.5 kg esrar ele geçirildi
49 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
1 kg eroin,
1 kg skunk,
500 gr bonzai ele geçirildi
28 Zehir Taciri yakalandı.

Bitlis ve Mersin

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
29 kg esrar,
2 kg kenevir tohumu ele geçirildi
1 Zehir Taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
29.232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zehir Tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor

İstanbul ve Elazığ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
2000 adet adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
11 kg esrar ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı.

Nevşehir ve Kütahya

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:
102,5 kg skunk
3 kg metamfetamin ele geçirildi.
41 Zehir taciri taşeronu TUTUKLANDI.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan2 ayrı operasyonda:
385 gr kokain
400 gr (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi.
2 Zehir taciri yakalandı.

Erzurum ve Gaziantep

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
3 kg metamfetamin ele geçirildi.
1 zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
1 kg metamfetamin
Muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
14 Zehir taciri TUTUKLANDI, 3 Zehir tacirine adli kontrol verildi

'Uyuşturucu satıcılarının toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz'

Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.
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