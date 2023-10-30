158 şüpheli yakalandı: 12 ilde Narkogüç Operasyonu!

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok...Yurt genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında uyuşturucuyla mücadelede önemli bir yol katedildi.Hemen her gün çalışmalar gerçekleştirilen güvenlik güçleri çok sayıda madde ve zehir tacirlerini yakalıyor.Son olarak İçişleri Bakanı ali Yerlikaya yeni bir operasyonu daha açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Zehir tacirlerine yönelik 12 ilimizde düzenlenen Narkogüç Operasyonunda 158 şüpheli şahıs yakalandı.Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz!Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma'mız 12 ilimizde Narkogüç Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3'üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;6 ton 068 kg esrar,523 bin kök kenevir,358 bin kök skunk ele geçirildi.16 Zehir Taciri yakalandı.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:100 kg skunk,11 kg esrar ele geçirildi.1 Zehir taciri yakalandı.Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;7.5 kg esrar ele geçirildi49 Zehir Taciri yakalandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1 kg eroin,1 kg skunk,500 gr bonzai ele geçirildi28 Zehir Taciri yakalandı.Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;29 kg esrar,2 kg kenevir tohumu ele geçirildi1 Zehir Taciri yakalandı.Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;29.232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Zehir Tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyorİstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;2000 adet adet uyuşturucu hap ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;11 kg esrar ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:102,5 kg skunk3 kg metamfetamin ele geçirildi.41 Zehir taciri taşeronu TUTUKLANDI.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan2 ayrı operasyonda:385 gr kokain400 gr (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi.2 Zehir taciri yakalandı.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:3 kg metamfetamin ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:1 kg metamfetaminMuhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi.14 Zehir taciri TUTUKLANDI, 3 Zehir tacirine adli kontrol verildiOperasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.