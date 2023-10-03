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İstanbul'da 7 üstü deprem olmayacak! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklamalar

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 7 ve üstü tahmin edilen ve İstanbul’da korkuya sebep olan beklenen Marmara Depremi ile ilgili, “7 ve üstü deprem olmayacak. Çünkü Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü. Yegane risk Kumburgaz çukurunda, orada da 6-6 buçuk arası deprem bekleniyor” dedi.

Ekleme: 3.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 3.10.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 7 üstü deprem olmayacak! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklamalar
İstanbul'da büyük bir yıkıma ve 7 üstü beklenen depremi oluşturacak olan fayların artık enerjisini boşalma zamanının geldiği birçok uzman tarafından dile getirilirken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu zamana kadar gelen bilgilerin çürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Üşümezsoy, özellikle “250 yılda bir Marmara'da büyük deprem oluyor” söyleminin 2 büyük deprem ile birlikte enerjisini 250 yıl beklemeden boşalttığını, 170 kilometrelik Marmara hattında ise aktarıldığı gibi bir enerji birikimin olmadığını söyledi.
İstanbul Beykent Üniversitesi 2023-2024 akademik açılış töreninde açış dersini veren Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy beklenen İstanbul Depremi ile ilgili çarpıcı bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'da sürekli korkunun dolaştığını fakat 1999'dan beri yerbilimlerinin ortaya koyduğu modellerin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

“Deprem ile ilgili yerbilimciler tarafından üretilen her model bir sonraki yine kendilerinin yaptığı modeli çürütüyordu” diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 7 ve üstü beklenen depremin olmayacağına dair ifadesini şu sözlerle açıkladı:

“Dendi ki Marmara Denizi'nde 1912'de batı ucunda Saroz'da bir deprem olmuş ama o Marmara denizine girmemiş Gaziköy'de kalmış. Diğer tarafta ise 1999'da deprem oldu Körfez'de. O da Osmangazi Köprüsü'nden daha batıya doğru Marmara'ya girmedi. O yüzden Marmara boydan boya risk altında. Bu bir söylem. Ama malumat değil. Bilinç hiç değil. Bu söylemin getirdiği ikinci söylem ise, ‘1766'dan beri deprem olmamış bundan evvelde 1509'da olmuştu demek ki Marmara'da 250 yılda bir deprem oluyor. O halde Marmara boydan boya 250 yıldan beri stres altında.' ‘1766'dan beri Marmara'da İstanbul'da deprem olmamış' diyorlar ama 1894'te olan deprem 1766'dan daha büyük. Yani 250 yılda bir deprem oluyor söylemi bu 1894 depremi ile çürütülüyor. 1894'te Yalova Çınarcık kıyısında deprem olmuş ve bütün İstanbul'u etkilemiş.”
“'Saroz Körfezi'nde 1912 depremi Marmara'ya girmemiş yani fay Marmara'da kırılmamış' deniyordu. O yüzden ‘Marmara'da kırılacak' deniliyordu oysa 1912 fayı Tekirdağlıları korkutan, Tekirdağ'da deprem yapacağı söylenen 60 kilometrelik fay 1912'de kırılmış. Bu fay bundan önce 1766'da kırılmıştı. Böylelikle Marmara'da 1766'dan beri deprem olmamış tezini iki tane büyük deprem çürütüyor. 1912'de Tekirdağ Silivri'deki fay kırılmış, 1894'te Yalova Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmış. Demek ki ‘Marmara'da 1766'dan beri kırılmamış, Marmara boydan boya stres yüklü' tezi çöküyor. Niye, fay kırıldığı zaman stres boşalır, boşaldığı zaman da artık o fayda yeniden stres birikmesi gerekir. Demek ki 170 kilometrelik Marmara'nın 60 kilometrelik doğu kesimi 1894 depreminde kırılmış, 60 kilometrelik batı kesimi ise Tekirdağ Silivri çukurundaki 1912'de kırılmış. O halde 1766'dan beri kırılmamış denilen faylar, 1894'te ve 1912'de kırılmış.”

“Tek risk Kumburgaz Çukurunda”

Tek riskin Kumburgaz Çukurunda olduğunu orada da en fazla 6-6 buçuk arası bir deprem oluşabileceğini aktaran Üşümezsoy, “Marmara'da kırılmayan bir kesim orta sırt dediğimiz Silivri -Büyükçekmece -Florya arasında kalan 50 kilometrelik bir kesim var. ‘Orası 7'lik deprem yapar en fazla' deniliyordu. Oysa o faya da baktığımız zaman Kumburgaz Çukurunda bir 20-30 kilometrelik bir fay var, ama ondan sonra bir daha Avcılar karşısında Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasında bir fay yok. O adalar fayının devamı. Bu durumda Kumburgaz Çukurundaki fayın da Silivri ile Kumburgaz arasındaki 20 kilometrelik bir fay uzanıyor ve buradaki deprem 6 ile 6 buçuk arasında olabilir. 5,7'lik deprem de burada olmuştu ters fay olarak. Ama sürekli söylenen noktada 50 kilometrelik fay var. ‘7'lik deprem yapar' denilen yerde eğer kabul ettikleri gibi yaklaşsak da Büyükçekmece, Florya ve Silivri arasındaki fayın iki tane 50 kilometrelik mesafenin ortasında 10 kilometrelik boş fay olmayan bir bölüm var. Bu yüzden de buradaki 2 fay birlikte kırılmaz, ayrıca bu fayların Avcılar karşısındaki sırtı kestiği denilen fay aslında Adalar fayının devamı” diye konuşarak sözlerini sonlandırdı.
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