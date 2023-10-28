Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…

Eli kanlı İsrail devleti, abluka altındaki Gazze'ye ölüm yağdırdı. 22 günden bu yana 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi gece gündüz bombaladı. Yerleşim bölgelerini, hastaneleri hatta okulları bile hedef aldı. Şu ana kadar yapılan saldırılarda 7 bin 326 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.Arkasına Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeleri alan katil İsrail devleti, dün akşam saatlerinden itibaren en yoğun saldırılarını başlattı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne obüs saldırıları yaptı.Saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen koptuğu açıklandı. Dünyayla bağlantısı kesilen Gazze'de gece boyunca adeta katliam yaşandı. Elektriğin kesildiği Gazze'yi gece boyu bombaların ateşi aydınlattı.Sivil yerleşim bölgelerinin vurulduğu saldırılarda, yüzlerce yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye taşındı. Türk Kızılay 'Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır' açıklamasını yaptı.Sınır Tanımayan Doktorlar, 'Gazze'deki bazı Filistinli meslektaşlarımızla irtibatı kaybettik. Şifa Hastanesi'ne sığınan hastalar, sağlık personeli ve binlerce aile için endişeliyiz' ifadelerini kullandı. Kızılhaç ise 'Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayı'nın acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz' açıklamasını yaptı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili 'İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz' diyerek katliamı bir kez daha destekleyen açıklamalar yaptı.İsrail ordusu, gece boyunca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını vurgulandı.Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Ayrıca İsrail ordusu 'Gazze sınırındaki operasyonlar 'resmi bir kara harekatı' değil' ifadelerini kullandı.İsrail, gece boyu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir kez daha uluslararası hukuku hiçe saydı. Yasak olmasına rağmen fosfor bombası kullandı.Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celezun Mülteci kampına baskın düzenleyerek, biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı ve 2 katlı bir evi yıktı.Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere dönük 'katliam' yapabileceği uyarısını yaptı.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin halkına acil yardım ve uluslararası koruma sağlanmasının gereğini vurguladı. Uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durması konusunda sorumluluk almaya çağırdı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak ateşkes çağrısı yaptı. 'Sefalet her geçen dakika artıyor. Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor' ifadesini kullandı.