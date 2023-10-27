İzmir’de DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Çatışma bölgeleri ile irtibatlı yabancı uyruklu şüphelilerin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ Silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve İzmir ilinde DEAŞ iltisaklı şüphelilerle beraber hareket ettiği, buluşmalar gerçekleştirdiği yönünde hakkında bilgiler mevcut olan toplam 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, kuru sıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.