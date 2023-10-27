BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, sosyal medya hesabından Gazze'deki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı. Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece 'damladığını' aktaran Griffiths, 'Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor.' ifadesini kullandı.Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, 'Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır.' vurgusunda bulundu.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yetkisinin de çok açık olduğunu kaydeden Griffiths, 'insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık' ilkeleriyle ihtiyacı olan sivillere yardım sağladıklarının altını çizdi.Griffiths, 'Çatışmanın 20. gününde, Gazze'de durum kötüleşiyor. Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor.' açıklamasını yaptı.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlattı.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, 1'i gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.