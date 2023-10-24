İşgalci İsrail Gazze'ye her saniye bomba yağdırıyor: 1 gecede 400 nokta 110 mazlum!

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişi katledildi 15 bin 273 kişinin yaralandı.İşgalci İsrail Gazzeyi yerle bir etti: İşte soykırımın haritası! Hangi mahallede kaç kişi yaşıyor?Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor.Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38'i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.Öte yandan Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde sadece 34 tır geçebildi.İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren 'Temmuz Savaşı'nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güveyini vurdu. Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyuruldu.Tel Aviv Suriye'de Şam ve Halep'e saldırılar düzenledi.Modern soykırım devleti İsrail, Gazze'de sistematik katliamlara imza atarken ABD, İngiltere ve Avrupa'nın başını çektiği Batı bloğu şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette.ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. İsrail'e hem maddi hem de askeri sınırsız destek sağladı. Katliam ordusuna yaptığı kanlı yatırımı 'Amerika'ya nesiller boyu fayda sağlayacak yatırım' olarak niteledi.El-Aksa Kanalı Telegram sayfasında verilen habere göre, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, savaşın 18'inci gününe girerken, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gece boyunca yoğun hava saldırıları düzenledi.Aksa Kanalı'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Rafah kentlerindeki sivil yerleşim bölgelerine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Saldırılarda onlarca yaralının olduğu aktarıldı.Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Refah kentindeki saldırılarda ise en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.Aksa Hastanesi çevresindeki evlere, kentin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Esra Kuleleri isimli sivil yerleşim binalarına yönelik hava saldırılarında, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebalya Mülteci Kampı'na son saatlerde düzenlenen bir dizi hava saldırısı sonucunda ölü ve yaralılar bulunuyor.Katil İsrail katliamın görüntülerini paylaştıİngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Tel Aviv'e gidip İngiltere'nin İsrail ile omuz omuza olduğunu söyleyip 'zafer' sözü verdi. İsrail'e her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.İşte dakika dakika yaşananlar...15:15: İsrail ordusu, Gazze'de yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'nin yakınını vurdu.14.00 Elektriklerin kesildiği Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğü bildirildi.13:55 Saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 791'e yükseldi. Bir günde 704 kişi katledildi12.36 İsrail'in Gazzeli sivilleri hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda market alışverişi yapan sivillerin vurulduğu görülüyor.12.20 İşgalci İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.10.19 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.08.40 ABD, İsrail-Gazze savaşına ilişkin BM karar taslağını tamamladı. Salı günü onaylanması beklenen taslakta İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu belirtiliyor ve İran'ın silahlı gruplara silah ihracatını durdurması talep ediliyor.08.30 Hamas, İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 140 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 5 binden fazla Filistinli öldürüldü.08:01 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bir günde 400 yeri vurduğunu duyurdu.07.40 Batılı liderler katil Netanyahu'ya destek için adeta sıraya girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa'nın İsrail'le 'tam dayanışmasını' göstermek için Tel Aviv'e gitti.Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP, Macron'un ofisinin görüşmede bir Filistin devletinin kurulması için 'gerçek bir barış sürecinin' yeniden başlatılmasını ve Batı Şeria'nın İsrail yerleşimleriyle 'sömürgeleştirilmesinin durdurulmasını' konularının ele alınacağını belirtti.06.16 Gazze'de, İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.05:09 Gazze'deki hastanelerde tüm jeneratörlerin durmasına 48 saatten az bir zaman kaldıGazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşre el-Kudra, kentteki hastanelerde 48 saat içinde tüm jeneratörlerin duracağını açıkladı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, kısa açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, 'Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı.' dedi.04:23 Hamas: 'Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sebebiyle elektriklerin kesilmesi insanlık suçudur'Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sonucu elektriklerin kesilmesinin bir insanlık suçu olduğunu duyurdu.02:56 İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.İsrail uçakları, Gazze'nin Cebaliya, Şeyh Rıdvan, Han Yunus ve Eş-Şati Mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Refah'ta sivillerin evlerini hedef aldı.Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.01:14 Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle elektrikler kesildi.00.35 Gazze'ye büyük bir hava saldırısı başladı.