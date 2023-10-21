ABD'li fenomenler katil İsrail askerleri için kurabiye pişirdi!

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden ve yaklaşık 2,5 milyon sivilin yaşadığı Gazze'yi abluka altına alarak aç, susuz ve elektriksiz bırakan İsrail terörü devam ediyor.Yaşam damarları kesilen Filistin'de bebekler, çocuklar ve kadınlar; soğukla, açlıkla, karanlıkla imtihan ediliyor. Günlerdir Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, ABD'li fenomenlerden pes dedirten bir adım geldi.Filistinli bebekler ve çocuklar bombalanıp açlıktan ölürken, ABD'li fenomenler; Gazze'de soykırım yapan İsrailli askerleri için yardım kampanyası başlattı.Kudüs'te yaşayan sosyal medya fenomeni Jazzie Morgan, 5 arkadaşıyla birlikte İsrail askerlerine glütensiz ürünler hazırladı. İsrail ordusunun daha güvenli beslenebilmesi için toplam 400 İsrail askerine ücretsiz glütensiz kurabiye pişirdi.İsrailli askerlerin aç karnına katliam yapmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Morgan, 'Cumartesi gününden beri güvenli yemek yiyemeyen, ağlayan askerlerin karnını doyurmaya devam edeceğiz.Onursal mücadelelerinde onların yemeklerini vererek yanlarında olacağız' dedi.