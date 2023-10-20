Yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı! 5 ölü 17 yaralı var…

Gaziantep ile Şanlıurfa ilçeleri arasındaki otoyolda, yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. İlk belirmemelere göre 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı…

Kan donduran kaza, öğlen saatlerinde yaşandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasında ki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, otoyolda bir yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.Yaralıların Nizip ve Birecik ilçelerindeki hastanelere nakledildiğini ifade eden Çeber, 'Otoyol, tek yönlü olarak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.