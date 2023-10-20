MasterChef All Star'da eleme adayları belli oldu! Yarışmacı gözyaşlarını tutamadı...

MasterChef Türkiye All Star, birbirinden yetenekli yarışmacıların mücadelesiyle büyülemeye devam ediyor.Eski şampiyonların da aralarında bulunduğu bu yarışmada, son dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecanla karşılandı. Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar, kıran kırana geçen mücadele sonucunda sakatat temalı tabaklar çıkardı. Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.Bireysel dokunulmazlığın sahibi, ilk eleme adayını belirledi. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı belli oldu.Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, ilk eleme adayı olarak Sergen'i seçti. Ardından yapılan oylama sonucu Alican ve Tanya berabere kaldı. Takım kaptanı Alican, kendisini potaya gönderdi. Tanya ise gözyaşlarını tutamadı.