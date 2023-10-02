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Uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 1’i kadın 3 kişiden, 2’si tutuklandı.

Ekleme: 2.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 2.10.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.Ö.'nün, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekip, otomobille C.Ö.'nün yanına gelen Ö.C.Ç. ile B.Ö.'nün eve girdiğini tespit etti. Ekipler, uyuşturucu ticareti sırasında şüphelilere suçüstü yaptı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve şüphelilerin otomobilindeki aramalarda 22,17 gram eroin, 14,66 gram metamfetamin, 4,59 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 1,54 gram kokain, 1,41 gram bonzai, 3 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 440 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö. ile Ö.C.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama
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