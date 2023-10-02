FETÖ’den hapis cezası bulunan eski emniyet amiri yakaladı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye, FETÖ terör örgütünün toplantılarına katılan ve örgüt tarafından yapılan kodlamada E.A. ismini kullanan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet amiri H.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Emniyet Amiri rütbesiyle görev yapan eski emniyet personeli H.H. isimli şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Emniyette gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.