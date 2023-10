Emine Erdoğan, Afrikalı kadınlara umut oldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Fildişi Sahili İş Konseyi Başkanı ve Türkiye - Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı İhsan Şahin, Afrika Evi projesiyle Afrika'daki kadın emeği sömürüsünün engellendiğini söyledi.Afrika Kültür Evi Projesiyle Afrika'daki yoksul kadınların geçimine katkı sunulmasının amaçlandığını anlatan Şahin, 'Batı Afrika'da bir kadın çanta veya hırka yapıyor. O ürünü birileri orada 50 cente alıyor, Fransa'da bir mağazada 500 dolara satıyorlar.Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bizler ise Afrikalı kadınlara işi öğretip, evinde veya köyünde yaptığı ürünü endüstrileştirerek 'Afrika Evi' markasıyla önce Türkiye, sonra da dış pazarlarda alıcılarla buluşturuyoruz.Afrika'da üretilen el emeği ürünlerin markalaştırılması, dünyaya bu marka ile gönderilmesi, bu markadan edinilen kazancın da gerçek sahibi olan Afrikalı kadınlara ulaştırılması için çalışıyoruz. Burada Türkiye, kar amacı gütmüyor' diye konuştu.Afrika'da kadınları iş hayatına dahil edebilmek için zanaat merkezleri açtıklarını ve şu an Senegal'de 3 zanaat merkezi yapılmaya başlandığını da söyleyen Şahin, diğer Afrika ülkelerine de önümüzdeki dönemde bu merkezlerden açılacağını belirtti.Şahin, Afrika Evi'nin şu an Ankara Altındağ'da ve İstanbul Havalimanında birer mağazası olduğunu aktararak, 12-13 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nda Afrika Evi için bir stant açılacağı bilgisini verdi.Şahin, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Newyork programı kapsamında Emine Erdoğan öncülüğünde Afrika Kültür Evi Derneği ile Afrika Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolünü anımsatarak, 'Protokol kapsamındaki hedeflerden biri de elde edilecek kazançlardan Afrika'daki kimsesiz çocuklara barınma ve eğitim imkânları sağlamak' dedi.Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından protokole ilişkin yaptığı paylaşımında, 'Derneğin geleceği için son derece önemli bulduğum bu adımla beraber Afrika Kültür Evi, Afrika Birliği nezdinde resmi statüye ulaştı. Adil ve eşit bir pazar anlayışıyla, Afrikalı kadın ve çocuklara gelir kapısı olan derneğin böylelikle uluslararası alanda da gücüne güç katacağına inanıyorum' ifadelerini kullanmıştı.Emine Erdoğan, Afrika'ya olan sevgisini kitaplara da taşıdı. Afrika'nın 54 ülkesinden yemek tariflerinin yer aldığı 'Afrika Yemek Kültürü' kitabı Afrika ülkelerinin Türkiye'deki Büyükelçilerinin de katkılarıyla bir araya getirilerek 2019'da yayımlandı.Emine Erdoğan ayrıca, 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim, deneyim, değerlendirme ve hatıralarını kaleme aldığı 'Afrika Seyahatlerim' adlı ilk kitabının tanıtımını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde New York'taki Türk Evi'nde ülke liderlerinin eşleri, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı programla gerçekleştirmişti.Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak dört dilde basılan kitapta 2014-2020 yılları arasında Afrika kıtasındaki ülkelere yapılan ziyaretlerin notları ve fotoğrafları yer alıyor.