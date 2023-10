Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze'de hastane bahçesinde öldü

17 Ekim 2023... Tarihe düşen kapkara bir leke. İşgalci İsrail, El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. 4 bin kişinin sığındığı, yüzlerce yaralının tedavi gördüğü hastane kan gölüne döndü. 500'e yakın masum yüz soldu.Minicik bedenler paramparça oldu. Çocukların bedenleri torbalara kondu. Babalar, yavrularının parçalarıyla sağa sola koştu. Ne kan ne de tozlar... Bebeklerin yüzündeki korkuyu kapatamadı.Korkudan tir tir titreyen bebekler biraz da olsa sakinleşsin diye ölen annelerin kucağına yatırıldı. Ama Batı'ya bu vahşet de yetmedi. Başta ABD'den olmak üzere Avrupa'dan birçok ülke eli kanlı İsrail'e desteğini yineledi.Saatler 21.00 sularıydı... 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 10 binden fazla füze atan İsrail, yine bir hedefi vurdu.Daha önce camileri, okulları, ambulansları, pazar yerini, mülteci kamplarını ve hastaneleri hedef alan işgalciler yine bir hastaneyi bombaladı.Çok geçmeden vahşetin boyutu ortaya çıkmaya başladı. 140 yılı aşan tarihi ile Gazze Şeridi'nin en eski hastanelerinden olan El Ehli'den katliamın görüntüleri gelmeye başladı.500 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin hâlâ enkaz altında olduğu ve çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Hastane katliamı 7 Ekim'den beri süren vahşette en kanlı gün oldu.Hedef olan hastaneden Al Jazeera'ya konuşan Hasan Asleeh isimli gazeteci, 'Ölenlerin çoğu çocuklar ve erkekler oldu. Bahçede onlar vardı. Kadınlar hastanenin üst katlarında koridorlarda uyuyordu' dedi.Gazze'de Filistinli Sağlık Bakanı Dr. Eşref El-Kudra, El Ehli Hastanesi'ndeki durumu 'emsalsiz ve tarif edilemez' olarak nitelendirdi.Bakan El Kudra, 'Doktorlar yerde ve koridorlarda ameliyatlar yapıyor ve bunların bazıları anestezisiz yapılıyor' dedi.Gecenin ilerleyen saatlerinde hastanenin doktorları kameralar karşısına geçti. Doktorlar yaşadıklarını anlatırken etraftaki görüntü ise vahşetin özeti ya da insanlığın El Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesine gömüldüğünün resmiydi.Yüzlerce cansız beden doktorların etrafını sarmıştı. Doktorlardan Muhammed Ghneim yaşanılanları anlatarak 'Bu gerçekten bir soykırım' ifadelerini kullandı.Saldırıda yaralanan Muhammed Hamdan ise hastane olması nedeniyle bölgeye saldırı beklemediklerini söyledi. Ailesiyle hastaneye sığınan Hamdan, 'Bahçede oyun oynayan çocuklar, havaya fırlayıp düştüler' dedi.İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef almasını yağım ağızla eleştiren Avruplı bazı liderler, açıklamalarında sivilleri hedef alanın İsrail olduğunu ise söylemedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı gösteremez' dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz' dedi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' dedi.AB'li lidelerin mesajlarının altına binlerce kişi 'Hastaneyi sizin yıllardır her katliamını desteklediğiniz İsrail yaptı' şeklinde tepkiler verildi.Sosyal medyada bazı kullanıcılari ise Facebook ve Instagram'ın Filistin destekli mesajları engellediğini söyledi.Meta'nın sözcüsü Andy Stone iddiaları yalanlayarak 'Kullanıcıların erişim problemine yol açan bir hata tespit ettik. İçeriğin konusuyla hiçbir ilgisi yoktu' ifadelerini kullandı.BATI basını, İsrail'in hastane saldırısını örtbas etmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.ABD merkezli New York Times gazetesi, üç kez başlık değiştirdiği haberinde, önce 'hava saldırısı' ifadesini kullandı, ardından bunu 'patlama' şeklinde değiştirdi.ABD merkezli Washington Post manşette 'Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor' ifadesini kullandı.İngiltere merkezli BBC'nin Türkçe servisi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğinin kesin olmadığı yönünde algıya girişti.Reuters ajansı, sitesinde haberi, 'Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor' başlığıyla duyurdu.Associated Press (AP) önce, 'Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi' başlığını attı.Güncellemede, 'İsrail, Gazze'deki hastane patlamasıyla ilgisi olduğunu yalanladı, patlamanın nedeninin Filistin roketi olduğunu açıkladı' başlığı kullanıldı.İngiliz The Guardian, 'Hamas'ın idaresindeki Sağlık Bakanlığı'na göre 200-300 kişi saldırıda öldü' manşetini attı.Wall Street Journal, saldırıyı uzun süre görmezden geldi.DW Türkçe ve BBC'de önceki gün çıkan farklı haberlerde ise 'bazı durumlarda hastane vurmanın savaş suçu olmayacağını' savunan haberler yayınlanmıştı.Katlıamın yaşandığı hastaneye sığınan çocuklar, savaşın karanlığını gündüz akranlarıyla oynayarak unutuyordu.İsrail'in füzesinden sadece 20 saat önce çekilen görüntüler ortaya çıktı.Onlarca çocuk, El Ehli Hastanesi'nin bahçesinde oynuyorlar. Ancak aynı bahçe mezarları oldu. Birbirlerini kovadıkları bahçede can verdiler.İşgalcı İsrail güçleri, hastane katliamının ardından Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor.Dün de bir BM okulu ile caminin vurulduğu hava saldırılarında 50 Filistinli daha hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 3 bin 478 sivil hayatını kaybetti, 12 bin 65 sivil yaralandı.İsraıl'ın, Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırının MK-84 güdümlü bombasıyla yapıldığı ihtimali öne çıkıyor.MK-84 mühimmatı, TNT'den daha güçlü. 200-250 metre yarıçapındaki bir alanda ölümcül etki oluşturabiliyor.Savunma teknolojileri uzmanı Dr. Arif Emre Örün, Anadolu Ajansı'na konu hakkında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, nokta atışı operasyondan ziyade topyekûn yıkma ve yok etme amacı güdüldüğünü, bu sebeple tek seferde en fazla tahribat oluşturacak MK serisi bombaların tercih edildiğini söyledi.MK-84, ABD yapımı bir bomba olarak biliniyor. Mark 80 serisinin en büyüğü. Bomba, İsrail askeri envanterinde de bulunuyor.İşgalcı İsrail güçleri daha önce de defalarca kez hastaneleri hedef aldı. 7 Ekim'den bu yana Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e ait 2 hastaneyi vuran İsrail, Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırıda bulundu.İsrail güçleri, geçtiğimiz temmuzda Cenin'de bulunan Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne ateş açmıştı.2014'te El Vefa Rehabilitasyon Hastanesi'ne roketli saldırıda bulunan İsrail, 51 gün süren saldırılarında da hastaneleri hedef aldı.27 Ekim 2018'de Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne roketli saldırı düzenleyen İsrail onlarca sivili yaraladı.