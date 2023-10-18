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Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

Ekleme: 18.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı
Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Filistin'de, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi

Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını 'savaş suçu' olduğunu belirtti.

Bakanlığın Facebook hesabından, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak suretiyle 'savaş suçu' işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi.

Korkudan tir tir titredi

El- Ehli Baptist Hastanesi'nde bulunan ve dün akşam saatlerinde İşgalci İsrail'in saldırısı sırasında uyuyan küçük bir çocuk; korkunç saldırının ardından şoka girdi. Küçük çocuğun gözlerindeki korku ve tir tir titremesi kameralara yansıdı. O anlarda çocuğu yanında bulunan doktorlar sakinleştirmeye çalıştı. Filistinli çocuğun ailesi hakkında henüz bir bilgi ise yok.

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

İsrail Ordu Sözcüsü'nden açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırı hakkında, 'ellerinde tüm detaylar olmadığını ve konuyu incelediklerini' söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, 'Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.' dedi.

Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek 'Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu' savundu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde 'gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu' iddia etti.

Netanyahu, hastane saldırısından Filistinli grupların sorumlu olduğunu iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasından Filistinli grupların sorumlu olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun Gazze'deki hastanenin bombalanmasına ilişkin iddialara yer verdi.

İsrail Başbakanı, 'saldırının arkasında İsrail ordusunun değil, Gazze'deki Filistinli grupların olduğunu' ileri sürdü.

Biden, hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu

İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
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