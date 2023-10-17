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Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Kalkınma Planı ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi ve detayları aktardı.

Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!
Ekleme: 17.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Kalkınma Planı ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır" diyerek detayları açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır.

1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.

2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.

3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.

4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.

5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

12'nci Kalkınma Planı döneminde;

Ortalama %5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz.

2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz.

Yılda ortalama %3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği %7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz.

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda %4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz.

Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum.
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