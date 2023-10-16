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CHP'de toplu istifa! Partiyi topa tuttular

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Ergin Bayram, 150 kişi ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. Bayram, CHP İl Başkanı Abdullah Atik'in ilçe başkanlarını görevden alarak kendi 'adamlarını' getirdiğini öne sürdü.

CHP'de toplu istifa! Partiyi topa tuttular
Ekleme: 16.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'de toplu istifa! Partiyi topa tuttular
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Ergin Bayram, partisinin il kongresinin demokrasinin gözetilmediğini ve ilçe başkanlarının haksız bir şekilde görevden alındığını öne sürerek çok sayıda kişiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Amida Haber'de 14 Ekim'de yayımlanan habere göre, 80’li ve 90’lı yıllara kadar CHP'de siyaset yapan Bayram, istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Bayram, “Çeşitli nedenlerden dolayı ara verdim. Ancak yine de hem partime oy veriyor, dışarıdan destekliyordum. CHP İl Başkanlığına atanan Abdullah Atik’in ısrarları üzerine yeniden partimize hizmet etmek için ailem ve sevenlerimle birlikte CHP’ye yeniden görev aldım. Sayın Atik’i kırmayarak, eski partime yeniden geldim. Partiye katılmamın ardından çok sayıda kişinin de CHP saflarına girmesine sebep oldum. 1 yıla yakın bir süre CHP İl Başkan yardımcısı olarak görev yaptım” dedi.

İL BAŞKANINA SUÇLAMA

Mevcut il başkanı Abdullah Atik’in yönetimle görüşmeden kendi başına kararlar aldığını iddia eden Bayram, “Atik, hiçbir sebep yokken İlçe başkanlarını görevden alıp duruyordu. Görevden alınan ilçe başkanları da yıllardır bu partiye emek vermiş arkadaşlarımız ve dostlarımızdır. 7 ilçe başkanı bana şikayet geldi. Bende konuya İl Başkanı Atik’e, ‘Kafana göre hareket etme, yanlış yapıyorsun. Daha dün partiye geldin. Neye dayanarak, görevden alıyorsun’ dedim. Buna rağmen bizi dinlemedi. Görevden aldığı ilçe başkanlarının yerine de kendi adamlarını getiriyor. Bu durum zoruma gitti" ifadelerine yer verdi.

TANRIKULU'NA SİTEM

CHP Diyarbakır il kongresinde demokrasinin olmadığına şahitlik ettiğini öne süren Bayram, "Kongrenin Divan Başkanlığını yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sn. Sezgin Tanrıkulu’nun da maalesef kongrede olanlara seyirci kaldı. Tek liste halinde gidilen seçimde delegeler oy kabinine gitmeden oturdukları yerden zarfları doldurdu. Demokratik bir seçim değildi. Kongreden önce 3 kişi aday olduğunu açıklamıştı. Ancak kongre günü tek liste halinde gidildiğini gördüm. Yıllardır bu partiye hizmet edenler olarak kongrede demokrasinin olmadığını gördük. Bu yüzden hem parti delegeliğinden hem de üyelikten istifa ettim. Ayrıca benimle birlikte partiye geçiş yapan 150 kişi ile istifa etme kararı aldı” ifadelerini kullandı.
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