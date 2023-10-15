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Yeni Zigana Tüneli’nden 5,5 ayda 1 milyonun üzerinde araç geçti

Dünyanın en uzun 3. tüneli olma özelliğini taşıyan Yeni Zigana Tüneli'ni, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete girmesinin ardından aradan geçen 5,5 aylık sürede 1 milyonun üzerinde araç kullandı.

Ekleme: 15.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Yeni Zigana Tüneli’nden 5,5 ayda 1 milyonun üzerinde araç geçtiHer alanda hayata geçirilen dev projeler yoğun ilgi görüyor.

Bu projelere bir yenisi de geçtiğimiz mayıs ayında eklenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mühendislik harikası olan dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli, hayalden gerçeğe dönüştü.

Tünelin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

5,5 ayda 1 milyonu aşkın araç geçti

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Orta Doğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki yeni Zigana Tüneli'ni merak eden vatandaşlar, yollara düştü.

3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete giren tünelden, 5,5 aylık sürede yaklaşık 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı.

Karayolu 20 dakika kısaldı

5,5 ay öncesine kadar Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan en önemli geçitlerinden biri olan Zigana Dağı geçidinde her gün geçiş yapan binlerce araç, artık karayolunu 20 dakika kısaltan yeni tüneli kullanmaya başladı.

Yeni tünel, zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Proje ile mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7’den yüzde 3,3’e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi.

Güzergâh 8 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi.

Keskin viraj ve rampa tehlikesi ortadan kalktı

Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan proje ile özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olması nedeniyle keskin virajlar ve rampalar sürücülere zor anlar yaşatırken, tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu zorluklar da sona erdi.

Dünyada birinci seçildi

Öte yandan Yeni Zigana Tüneli geçtiğimiz günlerde “Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri ' kapsamında ‘yapım metodolojisi’ kategorisinde dünyada birinci seçilmişti.
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