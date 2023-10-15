15 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya'nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Yağış alan yerlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Adana, Adıyaman, Elazığ, Antep, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Maraş, Urfa, Kilis ve Osmaniye.İşte il il hava durumu...MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 12°C, 24°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 29°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ve Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusunda toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvveli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya'nın batısı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 25°CParçalı , zamanla yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı bulutluTOKAT °C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu,zamanla yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.KARS °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıMALATYA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden iitibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı