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New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz

İsrail medyasında çıkan ve sosyal medyada hızla yayılan "Hamas'ın 40 bebeğin ya da bebeklerin başını kestiği" iddialarının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. New York’ta ‘başı kesilen bebek' yalanı üzerinden kirli algı operasyonuna girişen ABD’li muhabir, mikrofon yönelttiği bir vatandaşın cevabı üzerine ağzının payını aldı. “Hamas'ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?" sorusuna tokat gibi cevap veren ABD’li vatandaş, “Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Ekleme: 14.10.2023 - 20:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Filistin-İsrail'le ilgili çatışma hali ve dezenformasyon fırtınası sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 40 İsrailli bebeğin başını kestiği yalanı ortaya atılmıştı. İsrail medyasından ortaya atılan iddia sosyal medyada hızla yayıldı.

BAŞI KESİLEN BEBEK YALANI

Sözcülük, iddiaya kaynak haberleri gördüklerini ancak ellerinde iddiayı teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi. İsrail medyasında çıkan ve sosyal medyada yayılan 'Hamas'ın 40 bebeğin ya da bebeklerin başını kestiği' iddiası, İsrail tarafından 'elde teyit edecek bir bilgi bulunmadığı' gerekçesiyle teyit edilmedi.

New York'ta ABD'li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz | Video

ABD'Lİ MUHABİRE TOKAT GİBİ CEVAP

New York'ta 'başı kesilen bebek' yalanı üzerinden kirli algı operasyonuna girişen ABD'li bir muhabir, mikrofon yönelttiği bir vatandaşın cevabı üzerine ağzının payını aldı.

'SÜREKLİ YALANLAR UYDURUYORSUNUZ'

Muhabirin 'Hamas'ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?' sorusuna tokat gibi cevap veren ABD'li vatandaş, 'Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Hayır böyle bir şey yok. Boğazınıza kadar batmışsınız. Hadi o fotoğraflar göster bana. Bana fotoğrafları göster' ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
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New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
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