İsrail medyasında çıkan ve sosyal medyada hızla yayılan "Hamas'ın 40 bebeğin ya da bebeklerin başını kestiği" iddialarının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. New York’ta ‘başı kesilen bebek' yalanı üzerinden kirli algı operasyonuna girişen ABD’li muhabir, mikrofon yönelttiği bir vatandaşın cevabı üzerine ağzının payını aldı. “Hamas'ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?" sorusuna tokat gibi cevap veren ABD’li vatandaş, “Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Filistin-İsrail'le ilgili çatışma hali ve dezenformasyon fırtınası sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 40 İsrailli bebeğin başını kestiği yalanı ortaya atılmıştı. İsrail medyasından ortaya atılan iddia sosyal medyada hızla yayıldı.Sözcülük, iddiaya kaynak haberleri gördüklerini ancak ellerinde iddiayı teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi. İsrail medyasında çıkan ve sosyal medyada yayılan 'Hamas'ın 40 bebeğin ya da bebeklerin başını kestiği' iddiası, İsrail tarafından 'elde teyit edecek bir bilgi bulunmadığı' gerekçesiyle teyit edilmedi.New York'ta ABD'li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz | VideoNew York'ta 'başı kesilen bebek' yalanı üzerinden kirli algı operasyonuna girişen ABD'li bir muhabir, mikrofon yönelttiği bir vatandaşın cevabı üzerine ağzının payını aldı.Muhabirin 'Hamas'ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?' sorusuna tokat gibi cevap veren ABD'li vatandaş, 'Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Hayır böyle bir şey yok. Boğazınıza kadar batmışsınız. Hadi o fotoğraflar göster bana. Bana fotoğrafları göster' ifadeleriyle sert tepki gösterdi.