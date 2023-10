Masterchef All Star’da zirve için savaş devam ediyor! İşte haftanı son eleme adayları

MasterChef All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından son eleme adayları da belli oldu. İşte o isimler...

MasterChef All Star'da tabakların dile geldiği yarışmada, mavi ve kırmızı takımın bu haftaki son mücadelesi nefesleri kesti.İlk iki oyunu kırmızı ve mavi takım arasında eşit olarak paylaşılmıştı. Ancak üçüncü takım oyununda mavi takım, açık ara bir galibiyet elde etti.Şeflerin talebiyle gerçekleşen takım oyununda her iki taraftan da Akdeniz Bölgesi Mutfağı'ndan yedi yemek istendi. Mavi takımın dokunulmazlık kazanması sonucunda kırmızı takım, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kıyasıya bir rekabetin ardından dokunulmazlığı elde eden isim belirlendi ve bu sonuçlar sonucunda haftanın son eleme adayları belli oldu. İşte o isimler…MasterChef All Star'da haftanın son bireysel dokunulmazlığını kazanan yarışmacı, Metin'i, potaya gönderdi. Oylama sonucu ikinci eleme adayı Esra oldu.