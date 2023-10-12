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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Mersin’de torbacılara yönelik şafak operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekleme: 12.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
Mersin'de 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmalarda, 37 şüphelinin 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 37 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Ekipler, 37 adres ve 37 şüpheliye yönelik, Özel Harekat ve drone destekli, 113 ekip, 435 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 62 fişek halinde 121 gram eroin, 83 gram esrar, 382 adet excaty, bin 733 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 35 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

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