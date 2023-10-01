Ankara'daki hain saldırı sonrası flaş açıklama: Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamladıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.Bugünkü hain terör saldırısı ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Benzer bir dayanışmaya terörle mücadelede de ihtiyacımız var. Terör örgütünün sınırlarımız dışındaki varlığını kaldırarak bu belayı ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz başarıları yeni kazanımlarla daha ileri taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son terörist bertaraf edilene edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.Başkan Erdoğan konuşmasının devamında "Bu sabah iki caninin etkisiz hal getirildiği eylem terörün son çırpınışları. Vatandaşın güvenliğine kasteden alçaklar emellerine ulaşamadı asla da ulaşamayacak. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu."Bir sabah ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyoruz" diyen Başkan Erdoğan " FETÖ'nün yıkılmadık ayaktayız mesajı mezarlıkta ıslık çalma çabasıdır. Bir daha dirilemeyecekleri gibi benzer örgütlerin de oluşumu mümkün değildir. Böyle bir durumun ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz. Can çekişen terör örgütlerine moral aşılamanın vebali ağır olacaktır." ifadelerinde bulundu.Başkan Erdoğan ayrıca "Sanat öne sürülerek milli iradaye kast edenlerin propagandasının yapılmasına müsaade etmeyiz. Bunu 15 Temmuz gecesi tankları çıplak elleriyle durduran milletimize bir borcumuz olduğunu düşünüyorum." dedi.