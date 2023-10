AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan, Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 'Nöbetçiler' topluluğunun düzenlediği 'İstanbul Buluşmaları' söyleşi programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermişti.Bilal Erdoğan, 'Her zaman İstanbul'a kim belediye başkanı olursa, onu biz 94 yılında İstanbul'a Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. 'Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun?' diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapmadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul'u kurtaralım' şeklinde konuşmuştu.İmamoğlu'na bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan tepkisini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gösterdi. Alpay Özalan paylaşımında 'Bilal Erdoğan'ın gerçekleri söylemesi Ekrem İmamoğlu'nun zoruna gitmiş anlaşılan. Sorun çözemeyecek kadar kabiliyetsizsin İmamoğlu. Her yaşanan olayda ağlamaklı bir şekilde mızmızlanıp, çocuk gibi bahaneler uyduran bir beceriksizsin. Sana oy veren kendi seçmenini dahi kandıracak kadar yalancısın. Vatandaşlarımıza hakaret edip, tehdit edecek kadar kibirlisin. Kendince ekranlarda sırf şov uğruna saçma sapan espriler yapan ciddiyetsizin tekisin. 'Tarzıma alışın' diyecek kadar şımarıksın. Kandil'e şirin gözükmek için, şehit ailelerinden utanmadan, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'ın uşaklığını yapacak kadar yüzsüzsün. Milletin yas tutmak için bir araya geldiği anma gününde dans edecek kadar şuursuzsun. Bir lider olamayacak kadar korkaksın. Her şeyden önce 'ahlak' diyeceğim ama o kadar zavallısın ki utanman dahi yok!' ifadelerini kullandı.