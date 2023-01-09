Dışişleri Bakanlığından BM'nin 'Kuzeybatı Suriye' kararı ile ilgili açıklama...
Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 9 Ocak 2023 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, "Söz konusu BM mekanizması, bölgedeki 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Kuzeybatı Suriye'deki insani krizin boyutları ve bölgesel istikrar, BM mekanizmasının daha uzun dönemli muhafazasını gerekli kılmaktadır. Türkiye, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası toplum ile işbirliğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
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