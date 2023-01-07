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Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır - Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası 1'i bebek 5 kişi ölürken, 23 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
Ekleme: 7.01.2023 - 09:39 Güncelleme: 7.01.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
Diyarbakır-Silvan karayolunda, Diyarbakır'dan Iğdır'a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.

1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirdi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken, 1'i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme başlatıldı
Kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
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Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
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