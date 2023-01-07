Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var 5 ay durmak yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da dev projelerin açılışını yaptı. Erdoğan, 6'lı masayı çok sert sözlerle eleştirdi, 'Ülkeyi kendi içine kapatmak istiyorlar. Kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. 6'lı masadaki vesayetin adı, 'Siyasi Vesayet'tir' dedi. Erdoğan, seçimlere 5 ay kaldığını belirterek, '5 ay boyunca durmak yok.' ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, antalya'ya 72 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını söyledi. Erdoğan, 6'lı masaya çok sert sözlerle yüklendi, 'Masadaki vesayetin adı, siyasi vesayettir.' dedi. Erdoğan, ülkeyi eski günlerine döndürmeye çalışmak ile eleştirdiği muhalefete meydan okudu, 'Yapamayacaksınız.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Antalya'yla hasret gidermeye geldik. Sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık. Bakan arkadaşlarım, gerek Soylu, Kirişci anında bölgeye ulaştılar. Orada hemen AFAD, Kızılay'la orada devletin varlığını ifade ettiler. Kardeşlerimizi felaketin içinde yalnız bırakmadık. Niye biz devletiz. Kumluca'da 1000'in üzerine, Finike'de 226 Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik.Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11755 dekar tarım alanı için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk.Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca'da çalışmaları göreceğiz. Dere yataklarına yapılan müdahalelerle yapılan sıkıntıları son afette gördük. Kumluca'daki selin en büyük nedeninin dere üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik.Antalya'nın doğu tarafındaki ilçeleri de yangın afetine maruz kalmıştı. Manavgat, Alanya ve Akseki ilçelerinde inşa ettiğimiz 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Diğer yandan ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk.Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin yanlarında yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar olduğu gibi afetlerde de dünyanın en hızlı müdahale sistemine sahip ülke konumundayız.Antalya Havalimanı'mızı modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak adım attık. Antalya'nın belediyenin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz.Serik bölgesine hizmet verecek atık su sorununu ve Kemer bölgesine hizmet verecek atık su sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Sahil bölgelerindeki plajları ücretsiz olarak kullanacakları projeyi sürdürüyoruz. 15 bin şezlong kapasiteli 7 plaj hizmete girdi. Toplamda 7 yeni plajı daha aynı şekilde devreye alıyoruz.SEÇİM MESAJI20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Fazla değil, önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok. Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?Diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür bu alanı doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik.Antalya'da şimdiye kadar 72 milyarlık kamu yatırımı yaptık. Tarım ve ormanda Antalya'ya 21 baraj, 2 içme suyu tesisi, 62 sulama tesisi, 3 gölet ve 20 hidroelektrik santrali yaptık.Attığımız her adımda, başlattığımız her reformda karşımızda sapkın ve ilkel bir yapıyı bulduk.Yaptırmayız, yaptırmayız dediler. Niye diyince de bizim işimiz bu diye yanıt verdiler.Bunlar karşımıza yapamazsınız diye dikildikçe, yaparsak biz yaparız diyerek azimle, kararlılıkla yolumuza devam ettik.Türkiye tek vizyonu 'yaptırmamak ettirmemek' olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi.Seçim arefesindeyiz. Yine bir yaptırmayız ittifakı ile karşımızdalar. Siyasi dağınıklığın, koalisyon ile yıllarını kaybeden Türkiye'ye yine aynı düzeni getirmek tek vaatleri. Ama yapamayacaksınız!Bunlar 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyorlar. Kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor, ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyorlar.Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyorlar. Bu defa adı ne biliyor musunuz? 6 'lı masadaki vesayetin adı: siyasi vesayet!Biz Tayfun'u ateşledik, menzili 561 KM. Yunanlılar telaşlandı. Bizi vuracaklar diyorlar. Bizimle uğraşmayın, biz sizle uğraşmayız. Bizim yapacak daha çok işimiz var.