  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var 5 ay durmak yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, Yarın Değil Hemen Şimdi" başlığıyla gerçekleştirdiği il ziyareti ve açılışlarda bu hafta Antalya'da... Başkan Erdoğan, 1 milyar 157 milyon lira değerindeki 82 projenin açılışını yapıyor. Öte yandan Erdoğan, Manavat yangınında zarar gören evleri yeniden yapılan 427 hak sahibine anahtarını teslim edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var 5 ay durmak yok
Ekleme: 7.01.2023 - 13:40 Güncelleme: 7.01.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var 5 ay durmak yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da dev projelerin açılışını yaptı. Erdoğan, 6'lı masayı çok sert sözlerle eleştirdi, 'Ülkeyi kendi içine kapatmak istiyorlar. Kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. 6'lı masadaki vesayetin adı, 'Siyasi Vesayet'tir' dedi. Erdoğan, seçimlere 5 ay kaldığını belirterek, '5 ay boyunca durmak yok.' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, antalya'ya 72 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını söyledi. Erdoğan, 6'lı masaya çok sert sözlerle yüklendi, 'Masadaki vesayetin adı, siyasi vesayettir.' dedi. Erdoğan, ülkeyi eski günlerine döndürmeye çalışmak ile eleştirdiği muhalefete meydan okudu, 'Yapamayacaksınız.' ifadelerini kullandı.

'KARDEŞLERİMİZİ FELAKETİN İÇİNDE YALNIZ BIRAKMADIK'

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Antalya'yla hasret gidermeye geldik. Sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık. Bakan arkadaşlarım, gerek Soylu, Kirişci anında bölgeye ulaştılar. Orada hemen AFAD, Kızılay'la orada devletin varlığını ifade ettiler. Kardeşlerimizi felaketin içinde yalnız bırakmadık. Niye biz devletiz. Kumluca'da 1000'in üzerine, Finike'de 226 Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik.

Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11755 dekar tarım alanı için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk.

Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca'da çalışmaları göreceğiz. Dere yataklarına yapılan müdahalelerle yapılan sıkıntıları son afette gördük. Kumluca'daki selin en büyük nedeninin dere üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik.

'2.5 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Antalya'nın doğu tarafındaki ilçeleri de yangın afetine maruz kalmıştı. Manavgat, Alanya ve Akseki ilçelerinde inşa ettiğimiz 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Diğer yandan ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

'DÜNYANIN EN HIZLI MÜDAHALE SİSTEMİNE SAHİP ÜLKESİ KONUMUNDAYIZ'

Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin yanlarında yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar olduğu gibi afetlerde de dünyanın en hızlı müdahale sistemine sahip ülke konumundayız.

Antalya Havalimanı'mızı modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak adım attık. Antalya'nın belediyenin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz.

Serik bölgesine hizmet verecek atık su sorununu ve Kemer bölgesine hizmet verecek atık su sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Sahil bölgelerindeki plajları ücretsiz olarak kullanacakları projeyi sürdürüyoruz. 15 bin şezlong kapasiteli 7 plaj hizmete girdi. Toplamda 7 yeni plajı daha aynı şekilde devreye alıyoruz.

SEÇİM MESAJI

20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Fazla değil, önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok. Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?

'AK PARTİ'DE GENÇLİK YOK DİYORLAR, BİZİM GENÇLİĞİMİZ GÜMBÜR GÜMBÜR BU ALANI DOLDURMUŞ VAZİYETTE'

Diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür bu alanı doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik.

Antalya'da şimdiye kadar 72 milyarlık kamu yatırımı yaptık. Tarım ve ormanda Antalya'ya 21 baraj, 2 içme suyu tesisi, 62 sulama tesisi, 3 gölet ve 20 hidroelektrik santrali yaptık.

'TÜRKİYE TEK VİZYONU 'YAPTIRMAMAK, ETTİRMEMEK' OLAN BİR MUHALEFETE RAĞMEN BUGÜNLERE GELDİ'

Attığımız her adımda, başlattığımız her reformda karşımızda sapkın ve ilkel bir yapıyı bulduk.

Yaptırmayız, yaptırmayız dediler. Niye diyince de bizim işimiz bu diye yanıt verdiler.

Bunlar karşımıza yapamazsınız diye dikildikçe, yaparsak biz yaparız diyerek azimle, kararlılıkla yolumuza devam ettik.

Türkiye tek vizyonu 'yaptırmamak ettirmemek' olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi.

6'LI MASAYA: YAPAMAYACAKSINIZ

Seçim arefesindeyiz. Yine bir yaptırmayız ittifakı ile karşımızdalar. Siyasi dağınıklığın, koalisyon ile yıllarını kaybeden Türkiye'ye yine aynı düzeni getirmek tek vaatleri. Ama yapamayacaksınız!

Bunlar 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyorlar. Kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor, ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyorlar.

Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyorlar. Bu defa adı ne biliyor musunuz? 6 'lı masadaki vesayetin adı: siyasi vesayet!

Biz Tayfun'u ateşledik, menzili 561 KM. Yunanlılar telaşlandı. Bizi vuracaklar diyorlar. Bizimle uğraşmayın, biz sizle uğraşmayız. Bizim yapacak daha çok işimiz var.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan Kumluca'da vatandaşlara hitap ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Terör kırmızı çizgimizdir
Bölücüler bölündü! Pervin Buldan'dan şok çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız
Antalya'ya 1 milyar 157 milyon liralık 82 proje! Açılışları Başkan Erdoğan gerçekleştiriyor
Muayenehane hekimlerinin özel hastanelerdeki kota sınırlaması kaldırıldı
Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak .
Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik
CHP'nin tacizci başkanı Rasim Yüksel'den skandal sözler: Bebeğim bir sorun mu var? .
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
Mersin'de 210 polisle drone destekli şafak operasyonu: 25 zanlı aranıyor
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
Merkez Bankası'ndan menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik...
Bakan Nebati TİM yönetimini kabul etti! Dikkat çeken ihracat mesajı...
Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında cevap verdi!
Kurtulmuş: Eş cumhurbaşkanlığı gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyorlar
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya eleştiri: Cumhurbaşkanı adayı değil özel kalem müdürü arıyorlar
Meksika'da El Chapo krizi sürüyor: 29 kişi öldü
Nevşin Mengü altılı masanın formülünü sert sözlerle eleştirdi: Başka sistem bulun
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Kadıkalesi'nde tarihi keşif: Yüzlerce yıl öncesine ait yeni gizemler ortaya çıkıyor

Kadıkalesi'nde tarihi keşif: Yüzlerce yıl öncesine ait yeni gizemler ortaya çıkıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var