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Batman'da Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Batman’da 650 personelin katılımı ile ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Ekleme: 7.01.2023 - 10:33 Güncelleme: 7.01.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Batman'da Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı
Sınırda ve yurt içinde terörü bitirmeye kararlı Türk askeri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Teröre nefes alacak alan bırakmayan kahraman Türk askeri PKK'ya yönelik yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Batman'da 650 personelin katılımı ile gerçekleşecek operayona yönelik İçişlerinden açıklama yapıldı.

'650 personel, 44 operasyonel tim görev aldı'
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da Eren Abluka Sonbahar Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' operasyonu başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel, 44 operasyonel tim görev aldı.' ifadeleri kullanıldı.

'Halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak sürüyor'
Bunun yanı sıra, yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.
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