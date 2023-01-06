Hamza Dağ’dan altılı masaya ‘imza yetkisi’ tepkisi

Altılı masa 10'uncu kez toplandı, seçim için ilk kez bir somut adım attı. Aylardır aday belirleyemeyen liderler, dün akşam 9 saat süren toplantı nihayetinde bir yol haritası çizmeye karar verdi. Tarih de, 30 Ocak olarak belirlendi…Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşamki toplantının ardından bugün sabah saatlerinde Halk TV'ye çıktı. İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, altılı masadaki tüm genel başkanların 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' gibi imza yetkisine olacağını söyledi.Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar cumhurbaşkanı gibi her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.” dedi.Davutoğlu'nun bu sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Davutoğlu’na tepki gösterdi.Dağ, “Belli ki 6'lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. Yüzde 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor. Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir ‘Sivil darbe hazırlığının’ itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’nı etkisiz kılması bir darbedir.” dedi.