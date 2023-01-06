Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek" dedi. Kalın, Türkiye'nin müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek. Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek' ifadelerini kullandı.Sözcü Kalın, savaşın getirdiği krize yönelik, Türkiye'nin ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edeceğini vurguladı.