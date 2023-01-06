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Antalya’da komşularına ‘çok üşüyorum’ diyen şahıs evinde ölü bulundu!

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir binanın zemin katında yalnız yaşayan ve dün komşularına 'Çok üşüyorum' diyen İlyas Obuz (61), koltukta hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı sonucu evinde ölü olarak bulundu.

Ekleme: 6.01.2023 - 17:07 Güncelleme: 6.01.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da komşularına ‘çok üşüyorum’ diyen şahıs evinde ölü bulundu!Olay, Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2403 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir yalnız yaşayan İlyas Obuz'un (61) uzun süre salonunda koltukta hareketsiz yattığını pencereden gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KOMŞULARINA 'ÇOK ÜŞÜYORUM' DİYEN ŞAHIS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Obuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerine gelen Obuz'un yakınları üzgün görünürken, bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve son olarak dün komşularına, 'Çok üşüyorum' dediği öğrenildi.

Savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Obuz'un cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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