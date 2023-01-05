Tekirdağ'da sahte içki üretimi yapan 1 kişi öldü

Tekirdağ'da İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 502. Sokak üzerindeki bir evin banyosunda rakı imal ettiği ileri sürülen H.K. (65), henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde üretim esnasında hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, ev yapımı şarap ve alkol malzemesi ile düzenek buldu.Alkol ve materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli ölüm üzerine H.K.'nin cesedi incelenmek için otopsiye gönderildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.